Wielrenster Vos wint voor eerste keer Amstel Gold Race

Wielrenster Marianne Vos heeft voor de eerste keer de Amstel Gold Race op haar naam geschreven. De 33-jarige wielrenster van Jumbo-Visma was na zeven ronden op een lokaal parcours de snelste in Vilt na 116 kilometer. Ze bleef in de sprint Demi Vollering en Annemiek van Vleuten nipt voor.

Het is de derde Nederlandse zege vanaf 2017, sinds de wielrensters de Amstel Gold Race weer rijden. Vorig jaar ging de wielerwedstrijd niet door vanwege de coronapandemie, in 2019 ging de zege naar de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De wielrensters reden vanwege de coronabeperkingen zeven ronden op een parcours met daarin de beklimmingen van de Geulhemmerberg, Bemelerberg en de Cauberg. Al in de tweede ronde ging een grote groep rensters ervandoor met daarin onder anderen Lucinda Brand, de wereldkampioene veldrijden. Na aanvallen van wereldkampioene Anna van der Breggen kwam er een hergroepering.

In de voorlaatste ronde ontsnapten Pauliena Rooijakkers en de Australische Grace Brown uit een groep van 22 wielrensters met daarin onder anderen Van Vleuten en Vos. Het tweetal kwam met een voorsprong van ongeveer een halve minuut de voorlaatste keer over finish. In de afdaling liet Brown de Nederlandse van Liv Racing achter.

De Australische werd op de laatste beklimming van de Cauberg ingelopen. Daar demarreerde Van Vleuten meteen aan de voet, maar ze werd gepasseerd door Niewiadoma die nogmaals versnelde en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini meekreeg. In de slotkilometer werd het tweetal alsnog ingelopen, waarop Vos de sprint won. Al kwam Vollering in de laatste meters nog heel dichtbij.

Vos schrijft de Amstel Gold Race voor het eerst op haar naam. In 2019 werd ze derde. Vos veroverde op een vergelijkbaar parcours rondom Valkenburg in 2012 haar tweede wereldtitel.