Wout van Aert bezorgt Jumbo-Visma tweede zege in Amstel Gold Race

Wielrenner Wout van Aert heeft de 55e editie van de Amstel Gold Race gewonnen. De 26-jarige wielrenner van Jumbo-Visma was na 218,6 kilometer de snelste in de sprint in Vilt. De Belg bleef in een spannende sprint de Brit Tom Pidcock met miniem verschil voor. De Duitser Maximilian Schachmann werd derde.

Het duurde lang voordat de finishfoto duidelijkheid gaf over de zege van Van Aert. Op de televisiebeelden was het verschil niet te zien.

Het is de eerste zege van Van Aert in de Limburgse klassieker. De Amstel Gold Race vond dit jaar vanwege de coronapandemie plaats op een lokaal parcours bij Valkenburg. In 2020 werd de wedstrijd helemaal niet verreden. Mathieu van der Poel, die niet aan de start verscheen, was in 2019 de vorige winnaar.

Van Aert volgde met de zege ploeggenote Marianne Vos, die eerder op de dag bij de vrouwen won. Drie weken geleden wonnen Van Aert en Vos ook al op dezelfde dag Gent-Wevelgem.

Het mannenpeloton begon na de vrouwenkoers aan dertien ronden van bijna 17 kilometer, met daarin de beklimmingen van de Geulhemmerberg, Bemelerberg en de Cauberg. Alleen in de laatste ronde hoefden de renners niet meer over de Cauberg.

Al in de eerste ronde gingen tien renners er vandoor, met daarbij Maurits Lammertink. De kopgroep kreeg een voorsprong van rond de 4 minuten en het duurde tot vlak voor het ingaan van de voorlaatste ronde tot het peloton, na eerder werk van met name Paul Martens en Sam Oomen van Jumbo-Visma, onder aanvoering van Primoz Roglic de vluchters had gegrepen.

Na een aanval van de Belg Löic Vliegen was het de beurt aan Ide Schelling. De 23-jarige Hagenaar van Bora-hansgrohe, die woensdag al vierde werd in de Brabantse Pijl, bleef zo’n 100 meter voor het peloton uitrijden, maar werd op de laatste beklimming van de Cauberg bijgehaald.

In de slotronde trokken Van Aert, Pidcock en Schachmann door. Het drietal lag zo‘n 20 seconden voor op een grote groep, maar het gat werd naarmate ze dichter bij de finish kwamen steeds kleiner. In een spannende sprint leek Pidcock Van Aert net als in de Brabantse Pijl vlak voor de streep opnieuw te passeren, maar de Belg bleef hem net voor. Al moest er lang worden gewacht op de finishfoto voor er zekerheid was over de winnaar.