Afgeschreven wrak Bottas benadeelt Formule 1-team Mercedes

De crash tussen de Formule 1-coureurs Valtteri Bottas en George Russell in de Grote Prijs van Emilia Romagna kan grote nadelige gevolgen hebben voor Mercedes in de rest van het seizoen. Het wrak van Bottas is afgeschreven, dus zal het Mercedes een hoop geld kosten een nieuwe bolide voor de Fin op te bouwen. “Geld dat ten koste gaat van upgrades, zodat onze mogelijkheden om de auto te verbeteren beperkt zijn”, mopperde teambaas Toto Wolff na over de harde botsing op het circuit van Imola.

“Dit is echt een flinke tegenslag voor ons en eerlijk gezegd helemaal niet leuk. We hebben vanaf dit seizoen wel te maken met een kostenplafond, dan is het afschrijven van een auto niet iets waar je op zit te wachten”, aldus Wolff.

Russell kwam tijdens de race op Imola met zijn Williams bij een inhaalactie in aanraking met de Mercedes van Bottas, waarna beide auto’s van de baan vlogen en tegen de vangrails crashten. Er lagen zoveel brokstukken op het circuit, dat de grand prix tijdelijk werd stilgelegd.

De Formule 1 heeft het maximale budget voor de renstallen dit jaar gesteld op 145 miljoen dollar (omgerekend 120 miljoen euro). Voor Mercedes, een van de grootste teams die gewend was vele miljoenen meer uit te geven aan de ontwikkeling van de auto’s, is dat even slikken. Het team wil graag upgrades doorvoeren, omdat Red Bull dit seizoen over een betere auto lijkt te beschikken. Max Verstappen won zondag de race op Imola.