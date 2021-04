Beroemde quarterback Brady herstelt van knieoperatie

Tom Brady, de superster van het American football, is herstellende van een knieoperatie. De quarterback, die dit jaar met Tampa Bay Buccaneers zijn zevende Super Bowl won, is positief gestemd over het herstel en verwacht binnenkort de trainingen te kunnen hervatten. De football league NFL ligt momenteel stil.

“Ik voel me redelijk goed en ik push mezelf behoorlijk hard”, zei Brady op een liefdadigheidsgala van zijn coach Bruce Arians. “Misschien kan ik deze week al met work-outs beginnen. Het duurt nog even tot het nieuwe seizoen begint, dus ik kan het allemaal slim en rustig aanpakken. Doel is op tijd weer fit te zijn.”

Brady zou de correctie in zijn linkerknie al langer hebben gepland om het ongemak dat hij voelde te verlichten. Hij droeg ook een brace om de knie tijdens de strijd om de Super Bowl op 7 februari, waarin Brady de Buccaneers naar de zege leidde (31-9). Onlangs verlengde de 43-jarige quarterback zijn contract bij Tampa Bay.