Grol kijkt na jarenlange strijd uit naar maanden richting Tokio

Judoka Henk Grol is opgelucht dat de strijd om de olympische tickets op de EK ten einde is gekomen. Met nog minder dan honderd dagen te gaan tot de Olympische Spelen van Tokio lijkt de tweevoudig winnaar van een olympische bronzen plak zich eindelijk op de Spelen te kunnen gaan richten.

De afgelopen drie jaar was Grol met Roy Meyer verwikkeld in een tweestrijd om een olympisch ticket in de klasse boven 100 kilogram. Die strijd kende een sensationele climax op de EK in Lissabon, waar Grol en Meyer elkaar voor het eerst troffen. Grol zegevierde en lijkt deelname aan de Spelen niet meer te kunnen ontgaan. De selectiecommissie neemt eerdaags een besluit.

“Ik heb vaker een concurrentiestrijd gehad, met heel veel mensen. Ik ga er vanuit dat ik de beste ben, anders was ik allang gestopt. Ik had er ook voor kunnen kiezen om niet meer te judoën, maar ik heb laten zien dat ik de beste ben”, aldus de 36-jarige Grol, die Lissabon maandag verlaat met een zilveren plak.

“Ik denk dat iedereen zoiets heeft van: het selectietraject heeft lang genoeg geduurd. Deze hele situatie lucht wel op. Ik kijk uit naar de komende maanden en hoop dat ik er wat meer van kan genieten. Deze hele situatie drukte op het team, maar volgens mij is het nu in alle klassen wel duidelijk.”

De spanning tussen de verschillende Nederlandse judoka’s was de afgelopen dagen voelbaar in de Altice Arena. Grol en Meyer weigerden elkaar na afloop van hun duel zelfs de hand te schudden. “Hij heeft me jarenlang geïrriteerd, wat jullie allemaal niet hebben gezien. Hij gaat gewoon te ver in zijn gedrag”, zei Grol zondag over zijn concurrent.

“Hij heeft daardoor een heel groot podium gehad de afgelopen jaren. Hij speelt de vermeende onschuld, maar ondertussen zit hij gewoon mensen te irriteren. Dat hoort gewoon niet bij sport. Je moet het uitvechten op de mat. En dat is gebeurd. Er is geen twijfel meer.”

Grol, die na afloop van de EK klaagde over een pijnlijke schouder, hoopt in Tokio zijn derde olympische medaille te pakken. “Ik wilde laten zien dat ik in Tokio gewoon meedoe om de medailles, daar kwam ik hier voor. Een extra EK-medaille zou mijn carrière niet mooier hebben gemaakt. Natuurlijk voel ik me rot over de finale, maar op zich ben ik hartstikke blij en kan ik het later in een breder perspectief bekijken. Ik kijk uit naar de maanden richting Tokio.”

Grol pakte in 2008 bij zijn olympische debuut brons in Peking, net als in 2012 op de Spelen van Tokio. Op de Spelen van Rio 2016 veroverde Grol geen plak, waarna zijn olympische loopbaan ten einde bleek. Hij besloot toch tot Tokio door te gaan.