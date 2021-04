Handbalster Polman haakt vanwege quarantaine af bij Oranje

Estavana Polman sluit niet meer aan bij het Nederlands handbalteam dat tot en met woensdag nog een korte trainingsstage afwerkt op sportcentrum Papendal. De international, die vorige week in Kroatië haar eerste wedstrijden voor Oranje speelde na haar zware knieblessure, is bij terugkeer in quarantaine gegaan. Volgens een woordvoerster van het handbalverbond is dat “uit voorzorg”. Ze kon geen verdere gegevens verstrekken.

Aanvoerster Danick Snelder en Laura van der Heijden zullen evenmin meetrainen. Zij zijn nog altijd niet uit quarantaine. Beide speelsters zitten vanwege coronabesmettingen bij hun Duitse clubs BBM Bietigheim en Borussia Dortmund al geruime tijd afgezonderd en misten daardoor ook het drielandentoernooi in Kroatië.

Vijf andere internationals van Borussia Dortmund, die vanwege de quarantaine eveneens de trip naar Kroatië moesten overslaan, hebben zich wel gemeld bij bondscoach Emmanuel Mayonnade en kunnen de stage afmaken. Dat zijn Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Yara ten Holte en Inger Smits. Jessy Kramer is voldoende hersteld van een blessure en haakt ook weer aan.

Het Nederlands team, regerend wereldkampioen, bereidt zich voor op de Olympisch Spelen. De gehavende ploeg verloor vorige week de twee oefeninterlands in Kroatië tegen het gastland (23-24) en Brazilië (19-25).