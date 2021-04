Ook Belgische olympiërs en paralympiërs met voorrang gevaccineerd

Ook de Belgische sporters die deze zomer naar de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio gaan, krijgen met voorrang een vaccinatie tegen het coronavirus. Dat is unaniem beslist in een zogeheten interministriële conferentie, meldden Belgische media.

Hiermee is gehoor gegeven aan het verzoek van de olympische en paralympische comités in België, die beide al maanden ijverden voor een versnelde vaccinatie van de topsporters. Volgens de krant Le Soir komen in totaal ongeveer 220 doses van een vaccin vrij voor de sporters, die naar verwachting zo snel als mogelijk een prik kunnen halen in Brussel.

De Nederlandse regering besloot vorige week de olympiërs en paralympiërs die naar Tokio gaan de gelegenheid te geven met voorrang een vaccinatie te krijgen. Inmiddels is daarmee al begonnen op sportcentrum Papendal.