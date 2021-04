Ook Duitse olympische deelnemers worden tijdig gevaccineerd

Duitse sporters die de komende zomer deelnemen aan de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen van Tokio zullen tijdig worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat heeft de regering toegezegd aan het olympisch comité van het land.

“We willen in deze moeilijke tijden laten blijken dat we onze atleten ondersteunen”, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer. “Als gemeenschap voelen we ons solidair met de olympische sport. De autoriteiten uit de verschillende deelstaten moeten nu goede plannen maken om dit project de komende weken van de grond te krijgen.”

Steeds meer landen besluiten hun olympische atleten vroegtijdig te vaccineren. Nederland is daar inmiddels al mee begonnen.