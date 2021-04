Schaker Giri hervat kandidatentoernooi met remise

Schaker Anish Giri heeft het Kandidatentoernooi in Jekaterinenburg vervolgd met remise. De Nederlandse grootmeester speelde in de Russische stad in de achtste ronde met zwart tegen de Russische klassementsleider Ian Nepomniatsjtsji. De achterstand van Giri op de Rus blijft daardoor een vol punt.

Het Kandidatentoernooi werd vorig jaar eind maart na zeven ronden afgebroken, nadat de Russische overheid aankondigde het luchtruim te sluiten vanwege de coronapandemie. De buitenlandse schakers en officials verlieten daarop zo snel mogelijk het land.

Onwennig was het niet om terug te zijn, vond Giri. “Het was mijn eerste partij hier in een jaar, maar zo voelde het niet. In de speelhal ziet alles er precies hetzelfde uit. Toen ik aankwam en op mijn bank ging zitten had ik het idee dat ik maar een dag was weggeweest. Gisteren speelde ik partij 7, vandaag partij 8, zo heb ik het beleefd.”

Acht topschakers maken in het Kandidatentoernooi uit wie in november wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen. De veertiende en laatste ronde van het Kandidatentoernooi staat gepland op 27 april. De tweekamp om de wereldtitel is in Dubai, van 24 november tot en met 16 december. Inzet is niet alleen de wereldtitel, maar ook 2 miljoen euro prijzengeld.