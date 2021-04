Van Vliet en Valkenburg kijken weer uit naar ‘normale’ Gold Race

Koersdirecteur Leo van Vliet keek met een tevreden gevoel terug op de aangepaste editie van de Amstel Gold Race, maar gaat er vanuit dat dit een eenmalig alternatief was. De oud-wielrenner, die voor het 25e jaar de leiding had over de Nederlandse wielerklassieker, kreeg met Marianne Vos en de Belg Wout van Aert twee welkome winnaars.

“Marianne misten we nog. En hoe mooi is dat als je een erelijst hebt met in 2019 Mathieu van der Poel, 2020 een streepje en dan in 2021 Wout van Aert.” Van Vliet verheugt zich al op een toekomstige tweestrijd tussen zijn laatste twee winnaars. “Het is toch altijd Van der Poel versus Van Aert.”

Nadat de Nederlandse klassieker vorig voorjaar werd afgelast vanwege de coronapandemie en ook de uitgestelde editie in oktober geen doorgang kon vinden, besloot de organisatie het anders aan te pakken. Met strenge maatregelen kon de Amstel Gold Race als eerste WorldTour-wedstrijd in Nederland in meer dan een jaar doorgaan. Niet over de traditionele route over de Limburgse heuvels, maar over een lokaal parcours dat kon worden afgesloten voor publiek. Alleen met die voorwaarde kregen de organisatoren groen licht van de gemeenten.

“Het was anders dan anders, maar alles is het hele jaar anders dan anders. Daar zijn we ook al aan gewend geraakt”, aldus Van Vliet. “De mensen hebben zich fantastisch gedragen. Daar hebben we veel moeite voor gedaan en ik geloofde daar ook in. Als zelfs een Belg niet naar de koers komt, dan moet het in Nederland toch ook lukken.”

De politie in Limburg had geen grote toeloop van wielerliefhebbers langs de route geconstateerd. Her en der stonden wat groepjes. “Maar dat kunnen gewoon buurtbewoners zijn geweest”, zei een woordvoerder. “In ieder geval stonden er geen rijen dik.” Het enige minpuntje was dat iemand spijkers op de weg had gegooid, waardoor drie motoren die de vrouwenkoers volgden lek reden. De politie vermoedde hierbij opzet.

Burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg aan de Geul was tevreden over het “vlekkeloze verloop” van de wielerklassieker en prees de organisatie. “Een echte topprestatie om onder deze omstandigheden zo’n topsportwedstrijd te organiseren”, aldus Prevoo. “Het was in Nederland het eerste grote topsportevenement dat zonder publiek buiten heeft plaatsgevonden. Als je dit zo strak kunt organiseren, dan verdient dat alle lof.” Prevoo hoopt net als Van Vliet wel dat volgend jaar weer een ‘normale’ Gold Race kan plaatsvinden en dat alle wielerliefhebbers zijn gemeente dan weer weten te vinden.