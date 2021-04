Hendriks: grote inspanning verricht zodat Thialf niet omvalt

Volgens Maurits Hendriks, de technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, is er “een grote inspanning verricht waardoor Thialf niet omvalt”. NOC*NSF gaat de ijstempel samen met schaatsbond KNSB, de gemeente Heerenveen en provincie Friesland financieel bijstaan.

Politicus Sander de Rouwe klopte bij NOC*NSF aan. “Toen de gedeputeerde vorig jaar voor een behoorlijke uitdaging stond, heeft hij direct contact met NOC*NSF gezocht; of we mee wilden denken met oplossingen. En dat wilden we zeer zeker”, aldus de technisch directeur.

“Het lijkt dat we hier met zijn allen bezig zijn met het dekken van een tekort, maar we zijn bezig met de exploitatie van Thialf. Er zijn veel ijsbanen in Nederland, prachtige ijsbanen, maar er is maar één Thialf. En dat heeft dan toch te maken met de geweldige topsportuitstraling die Thialf al decennialang heeft. Het merendeel van de tijd wordt de baan gebruikt door de shorttrackers en de langebaanschaatsers en dat is ook de reden dat NOC*NSF aan tafel is gaan zitten. De prestaties die Nederland op de Winterspelen levert, worden namelijk bijna volledig in Thialf gerealiseerd.”

Thialf kampt jaarlijks met een tekort van 1,4 miljoen euro. Het is de bedoeling dat het ijsstadion door meer samen te werken de komende jaren financieel gezond wordt.