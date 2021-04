KNSB, NOC*NSF en overheden schieten Thialf te hulp

De schaatsbond KNSB, sportkoepel NOC*NSF, de gemeente Heerenveen en provincie Friesland gaan ijsstadion Thialf financieel bijstaan. Thialf verkeert al enige tijd in financiële problemen. De betrokkenen hebben aangegeven dat ze vanaf september 2022 jaarlijks 1,4 miljoen willen bijdragen.

“Het is geweldig om te zien hoe de partijen zich willen inspannen om Thialf een gezonde toekomst te gunnen”, aldus Pier Eringa, die gesprekken voerde met de partijen en een rapport opstelde. “Dat is goed nieuws voor de hele schaatswereld. Het laat eens te meer de bijzondere positie zien die Thialf in de Nederlandse sportwereld heeft.”

Volgens Eringa verdienen ook de vervangingsinvesteringen en het groot onderhoud aandacht. Voor de verdere ontwikkeling van Thialf zou de komende jaren 2,5 miljoen euro extra moeten worden uitgetrokken. “Thialf kan daar zelf geen bijdrage aan leveren. Het ijsstadion heeft afgelopen jaar al een forse reorganisatie ondergaan. Nog verder bezuinigen is niet verantwoord”, valt in een verklaring te lezen.

Eringa doet een beroep op de landelijke overheid. “Het stadion is er neergezet met geld van de provincie, maar is van nationale betekenis. Dan past het ook als de Rijksoverheid hier zijn verantwoordelijkheid neemt en met een eenmalige bijdrage zorgt dat Thialf ook de komende tien jaar het ijsstadion kan blijven waar die sporters, het publiek en de overheden trots op zijn.”