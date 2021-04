Alaphilippe voor derde keer winnaar Waalse Pijl

De Franse wielrenner Julian Alaphilippe heeft woensdag de Waalse Pijl gewonnen, de koers met aankomst op de Muur van Hoei. Voor de wereldkampioen van Deceuninck – Quick-Step was het de derde keer dat hij de Waalse Pijl won. In 2018 en 2019 was hij ook al de beste in Hoei.

De Nederlander Maurits Lammertink was de laatste renner uit een kopgroep die werd ingelopen. Dat gebeurde kort voor de laatste beklimming van de Muur. Daarna begon de strijd om de winst op het steile gedeelte met een aanval van Primoz Roglic. De Sloveen van Jumbo-Visma zag kort voor de streep Alaphilippe passeren. Vijfvoudig winnaar Alejandro Valverde uit Spanje werd derde.