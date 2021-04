IOC-baas Bach denkt dat groot deel van olympiërs gevaccineerd is

IOC-baas Thomas Bach denkt dat tijdens de Olympische Spelen, over ruim drie maanden, een groot deel van de olympiërs gevaccineerd zal zijn. Bach zei nog altijd geen enkele twijfel te hebben over het doorgaan van het mondiale sportevenement.

“We hebben er vertrouwen in dat een groot deel van de deelnemers die in het olympisch dorp zullen verblijven, dan is gevaccineerd”, zei Bach woensdagavond. “Veel olympische comités boeken veel progressie met vaccineren, maar het is een utopie te denken dat straks 100 procent is gevaccineerd, ook omdat sommige atleten het om bepaalde redenen niet willen. En we staan ook in contact met comités die niet vaccineren.” Bach sprak de hoop uit dat welvarende landen bereid zijn om de armere landen bij te staan.

Bach is ervan overtuigd dat de Spelen doorgaan en volgens hem is dat optimisme “gebaseerd op de wetenschap en de feiten”. “Er zijn veel sportevenementen goed verlopen, zonder het voordeel van vaccinatie. En daar leren wij van”, aldus Bach. “Ik heb er veel vertrouwen in dat het op een veilige manier kan en dat we het risico op verspreiding kunnen minimaliseren.”

De Olympische Spelen beginnen op vrijdag 23 juli. Het vaccineren van de Nederlandse olympische sporters is al begonnen. Volgens een woordvoerder van sportkoepel NOC*NSF zijn de eerste sporters al bij de vaccinatielocatie van de GGD Gelderland-Midden op Sportcentrum Papendal geweest voor een prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech. Over drie tot vier weken kunnen ze hun tweede inenting komen halen.