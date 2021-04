Turnsters openen EK in Basel met kwalificaties

Met de kwalificaties voor de vrouwen beginnen woensdag in Basel de Europese kampioenschappen turnen, de eerste internationale wedstrijd in meer dan een jaar waaraan Nederland deelneemt.

Voor de Nederlandse turnsters is er eindelijk weer een mogelijkheid zich te meten met buitenlandse concurrentes. Oranje heeft zich ruim anderhalf jaar geleden op de WK in Stuttgart als team gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De samenstelling van die ploeg wordt in juni bepaald.

Bij de mannen ligt er op de EK nog wel een ticket voor Tokio voor het grijpen. Casimir Schmidt kan zich donderdag middels een goede meerkamp voegen bij Bart Deurloo en Epke Zonderland die – de Friese rekstokspecialist officieus – zeker zijn van deelname aan de Spelen.

Op de openingsdag komen Naomi Visser, Tisha Volleman, Lieke Wevers en Sanne Wevers in actie. Zij turnen verdeeld over de subdivisies 2 en 4. Als die laatste groep turnsters tegen 20.30 uur in actie is gekomen, is duidelijk wie zich mag opmaken voor de meerkamp- en toestelfinales.