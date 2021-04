Wielrenster Anna van der Breggen neemt in stijl afscheid van de Waalse Pijl. De wereldkampioene won in haar laatste optreden voor de zevende keer op rij de Ardennenklassieker. De 31-jarige renster van de ploeg SD Worx was wederom de sterkste op de steile slotklim, de Muur van Hoei.