Van Gerwen maakt indruk in Premier League Darts

Darter Michael van Gerwen heeft in de achtste speelronde van de Premier League indruk gemaakt. De nummer 2 van de wereld versloeg in Milton Keynes de Portugees José de Sousa met 7-4. Dat deed de Brabander met een gemiddelde van 104,72 punten. Van Gerwen leek even de partij uit te gooien met een gemiddelde van boven de 110 punten, maar in de laatste twee legs was hij iets minder op dreef.

Voor Van Gerwen was het zijn vierde overwinning. Met 11 punten staat hij op de tweede plek, met 1 punt minder dan de Belgische leider Dimitri van den Bergh.

Van Gerwen won maandag van de Engelsman Glen Durrant (7-3) en kwam een dag later tegen de Schot Gary Anderson uit op 6-6. Hij gooit donderdag op speelavond 9 in Milton Keynes tegen de Welshman Jonny Clayton.