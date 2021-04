Zijspancoureur Streuer wacht lange revalidatie na rugoperatie

Zijspancoureur Bennie Streuer wacht een lange revalidatie na een rugoperatie in het ziekenhuis van Magdeburg. Een aantal beschadigde wervels in zijn rug zijn hersteld en gestabiliseerd. De oud-wereldkampioen raakte twee weken ernstig gewond na een zware crash tijdens een training op het circuit Oschersleben in Duitsland.

De 37-jarige Streuer, zoon van drievoudig wereldkampioen zijspannen Egbert Streuer, vloog van de baan en knalde op volle snelheid tegen een muur. Zijn bakkenist Emmanuelle Clement stapte wonderwel ongedeerd uit het wrak, maar de Nederlander moest met letsel aan rug en bekken worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Streuer is deze week teruggekeerd in zijn woonplaats Grolloo. Hij krijgen binnen twee weken een scan van rug en bekken om zijn verdere revalidatie te bepalen. Het herstel kan volgens de artsen wel een half jaar duren, maar Streuer hoopt dat het sneller gaat. “Ik moet een volledig nieuwe motor bouwen. Van het huidige span is niets meer over. Over twee maanden begint de strijd om het wereldkampioenschap. Ik weet natuurlijk niet wanneer ik weer kan racen. Maar mijn gevoel zegt dat ik dit seizoen nog wel in actie kan komen”, liet hij weten op de website Racesport.nl.