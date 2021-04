Geen extra finaleplaatsen turners op EK

De Nederlandse turners hebben geen extra finaleplaatsen meer gepakt in de kwalificaties van de Europese kampioenschappen in Basel. Casimir Schmidt eindigde op de meerkamp op de geschoonde lijst, waarop geen plaats is voor meer dan twee turners per land, als twaalfde. De Amsterdammer mag daarom vrijdag terugkomen voor de meerkampfinale, maar liet al doorschemeren daarvan mogelijk af te zien.

Schmidt had alles gezet op de kwalificaties waarin hij nog een kleine mogelijkheid had zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. Dat lukte niet. Op vloer is hij met een score van 14,400 eerste reserve voor de finale. “Als ik die finale haal doe ik zeker geen meerkamp meer, maar eigenlijk denk ik ook dat het te belastend is”, zei Schmidt eerder op donderdag.

Loran de Munck is met een score van 13,966 eerste reserve voor de finale op het onderdeel paard/voltige. Bart Deurloo is reserve voor de finale aan de rekstok. Zijn 13,600 was niet genoeg voor een plek bij de beste acht, zoals ook Epke Zonderland (13,433) strandde.

Op de meerkamp was de beste score voor de Rus Nikita Nagornyy: 87,097.

Bij de vrouwen plaatsten woensdag Sanne en Lieke Wevers zich voor de toestelfinale op balk van zondag. Lieke Wevers komt vrijdag uit in de meerkampfinale, waaraan Naomi Visser als eerste reserve werd toegevoegd na het afzeggen van de Italiaanse Vanessa Ferrari.