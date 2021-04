Geen finale voor Deurloo en Zonderland op EK turnen

Na Epke Zonderland is ook voor Bart Deurloo de kans verkeken op een plaats in de finale aan de rekstok bij de EK turnen in Basel. Beide specialisten waren in de ochtend al tot tegenvallende scores gekomen en zagen in de middag hoe steeds meer turners het beter deden. Nadat twee derde van het deelnemersveld in actie was gekomen stonden Deurloo (13,600) en Zonderland (13,433) inmiddels buiten de top acht die terug mag komen voor de finale van zondag.

Zonderland was de afgelopen weken niet fit en had zich amper kunnen voorbereiden op het toernooi in Basel. Hij wilde er wedstrijdritme op doen. “Ik ben niet eens ontevreden hoe ik mijn oefening ben doorgekomen”, liet hij weten. Deurloo leek ook niet heel ontgoocheld na zijn oefening met vijf losse vluchtelementen: “Ik dacht te veel na tijdens mijn oefening. Misschien was het toch een beetje de onwennigheid na zo’n lange periode zonder wedstrijden.”

Loran de Munck heeft op paard/voltige met een score van 13,966 nog kans op een finaleplaats. Hij staat voorlopig vijfde.