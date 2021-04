Golfer Luiten imponeert met ronde van 63 slagen en hole-in-one

Golfer Joost Luiten is uitstekend begonnen aan de Gran Canaria Open in Maspalomas. De 35-jarige Bleiswijker had voor zijn eerste rondgang langs de achttien holes slechts 63 slagen nodig. Daarmee bleef hij 7 slagen onder het baangemiddelde (par).

Luiten bekroonde zijn sterke optreden met een hole-in-one op de vijftiende hole (par-3). Hij liet daarnaast zeven birdies noteren. Helemaal vlekkeloos verliep zijn omloop echter niet. Op de elfde en zeventiende hole kwam de zesvoudige winnaar op de Europese Tour uit op een bogey.

Met de Deen Joachim Hansen gaat Luiten voorlopig aan de leiding. Veel spelers moeten hun eerste ronde nog afmaken.

Wil Besseling deed op de eerste dag niet veel onder voor Luiten. Hij ging rond in 64 slagen, waarmee hij voorlopig op de gedeelde derde plaats staat. Lars van Meijel en Darius van Driel bleven beiden met een score van 66 slagen ook ruim onder het baangemiddelde.