Turner Schmidt mist bij EK laatste kans op plaatsing voor Spelen

Turner Casimir Schmidt heeft zijn laatste kans om deelname af te dwingen aan de Olympische Spelen van Tokio niet benut. Schmidt moest bij de EK in het Zwitserse Basel als tweede eindigen op de meerkamp op een lijst van turners die zich nog niet individueel of via hun land hadden geplaatst. De kwalificaties van donderdag gelden daarbij als graadmeter.

Schmidt kwam uit op een puntentotaal van 80,307 en wist op dat moment al drie turners voor zich die zich ook in Basel nog moesten kwalificeren voor de Spelen.

Voor Schmidt resteert vrijwel zeker een plaats in de meerkampfinale (top 24) van vrijdag, terwijl hij nog een kleine kans heeft op een plaats in de finale op vloer met een score van 14,400. De beste acht turners per toestel plaatsen zich voor de finales. Een derde van het deelnemersveld moet nog in actie komen.