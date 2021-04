Voorzitters Real en Barcelona: nieuwe topcompetitie blijft nodig

De plannen voor de Super League mogen dan mislukt zijn, dat betekent niet dat er geen nieuwe topcompetitie komt. Joan Laporta en Floretino Pérez, voorzitters van FC Barcelona en Real Madrid, zeiden dat donderdag los van elkaar.

“De komst van een Super League blijft noodzakelijk”, aldus Laporta. “Het is van groot belang dat de grote clubs, die zorgen voor een aanzienlijk deel van de inkomsten, ook zeggenschap hebben over de verdeling van de inkomsten.” Laporta zegt optimistisch te zijn dat er een overeenkomst kan worden bereikt die alle partijen tevreden zou stellen. “De zeer hoge salarissen van de spelers zijn een grote last voor topclubs. We hebben meer inkomsten nodig om ervoor te zorgen dat voetbal een geweldige show blijft. We staat ook open voor een dialoog met de UEFA.”

Pérez zei bij radiozender Cadena Ser zich te hebben verbaasd over de felle reacties. “Het leek wel alsof we iemand hadden vermoord. Ik zit al 20 jaar in het voetbal en ik heb zulke bedreigingen nog nooit meegemaakt. We proberen een manier te vinden om het voetbal te redden.” Perez vindt de hervormingen van de UEFA voor de Champions League te laat en hij wil meer onderlinge duels tussen de Europese topclubs. “Als tennisser Rafael Nadal tegen de nummer 80 van de wereld speelt, gaat ook niemand kijken.”