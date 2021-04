Advocaat ziet Super League er wél komen: iedereen zoekt naar geld

Trainer Dick Advocaat denkt dat een Super League voor de grootste voetbalclubs ter wereld over een paar jaar alsnog wordt ingevoerd. “Het is wel leuk hoe dit nu geëindigd is, maar ik heb nog steeds het gevoel dat dit over drie, vier jaar weer terug komt hoor”, zei de 73-jarige trainer van Feyenoord.

“Iedereen zoekt naar geld. Zeker ploegen als Real Madrid en Barcelona, die altijd 500, 600 miljoen euro schuld hebben. Die zoeken toch het grote geld op”, aldus Advocaat. “Daarom zie je ook in de reacties van de voorzitters van Madrid en Barcelona dat ze het eigenlijk niet op willen geven. Misschien hadden de clubs hun boodschap niet goed voorbereid, het verhaal op zich is natuurlijk bepalend. En als je dat soort bedragen kan verdienen, dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan.”

Twaalf clubs uit Engeland, Spanje en Italië maakten aan het begin van deze week bekend dat ze een Super League willen opzetten. Onder grote druk van zo’n beetje de hele voetbalwereld besloten de meeste ploegen zich al snel terug te trekken uit het bekritiseerde miljardenproject. Alleen Real, Barcelona en Juventus hebben dat nog niet gedaan.

De Europese voetbalbond UEFA dreigde in eerste instantie om de Super League-deelnemers per direct uit de Champions League en Europa League te zetten. Toen bleek dat de Super League voorlopig niet van de grond komt, trok de UEFA dat dreigement in. Drie van de betrokken clubs spelen volgende week in de halve finales van de Champions League.

Het UEFA-bestuur liet zich vrijdag bijpraten over de ontwikkelingen “met betrekking tot de zogenaamde Super League”, aldus de bond. “Inclusief de opties die de UEFA heeft en welke stappen het overweegt te nemen.”