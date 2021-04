Cambuur-coach De Jong: kampioen worden went nooit

Henk de Jong kon vrijdag met Cambuur voor de tweede week op rij een feestje vieren. Na de promotie stelden de Friezen vrijdag bij Jong AZ (2-4) ook de titel in de eerste divisie veilig.

“Het moet nog een beetje doordringen”, zei De Jong, die halverwege met zijn elftal al leidde met 0-4. “De tweede helft weet je dat dit gaat gebeuren, ook al mag dat eigenlijk niet. Dit zijn echt van die kampioenswedstrijden. En ook bij ons zijn het gewoon normale jongens.”

De Jong had in het verleden ook al succes met Cambuur, dat na 5 jaar terugkeert op het hoogste niveau. “Kampioen worden went nooit”, zei hij.