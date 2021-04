Golfer Besseling tweede op Gran Canaria, Luiten zakt weg

Golfer Wil Besseling staat na twee dagen op de Gran Canaria Open in Maspalomas tweede. Hij ging rond in 63 slagen en staat op een slag van de leider. Joost Luiten heeft zijn uitstekende start van donderdag geen vervolg kunnen geven. De 35-jarige Bleiswijker ging na de eerste dag aan de leiding, maar zakte na een ronde van 68 slagen terug naar de gedeeld zestiende plaats.

Besseling was donderdag begonnen met een ronde van 64 slagen en stond daarmee gedeeld vijfde. Met zijn ronde van 63 slagen op vrijdag, (-7) na zeven birdies, kwam hij op een totaal van 127 slagen. Daarmee heeft hij één slag meer dan de Deen Thorbjørn Olesen. Die had een topdag met zeven birdies en één eagle en ging rond in 61 slagen.

Luiten kwam vrijdag maar tot drie birdies en noteerde ook een bogey. Hij staat op 131 slagen, vijf meer dan Olsen. Een dag eerder had hij nog en hole-in-one op de vijftiende hole. geslagen.

Ook Darius van Driel staat op de gedeeld zestiende plaats. Hij ging rond in 65 slagen na een ronde met vijf birdies en steeg negen plaatsen. Lars van Meijel staat gedeeld 33e na een ronde van 67 slagen.