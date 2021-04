Organisatoren: Spelen ondanks noodtoestand Tokio niet in gevaar

De Olympische Spelen gaan in juli gewoon door. De noodtoestand die is uitgeroepen voor onder meer de regio Tokio brengt daar geen verandering in. “We denken niet aan het afzeggen van het evenement”, zei Seiko Hashimoto, voorzitter van het organisatiecomité, vrijdag.

Het is vanwege het oplopende aantal coronagevallen de derde keer dat de noodtoestand is uitgeroepen in Japan. De beperkende maatregelen gelden tot 11 mei.

Komende week verschijnt een tweede versie van een handleiding met gedetailleerde regels en coronamaatregelen voor sporters. Daarnaast staat voor volgende week overleg met het Internationaal Olympisch Comité gepland over de vraag om Japanse toeschouwers toe te laten. Buitenlandse fans en families van internationale atleten zijn sowieso niet welkom, was eerder al besloten.

Japan doorstond de pandemie veel beter ​​dan veel andere landen. Maar nu nemen de besmettingen weer toe door nieuwe virusvarianten.