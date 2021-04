Synchroonzwemsters De Brouwer in juni naar Barcelona voor OKT

De Nederlandse synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer gaan in juni naar Barcelona, in een poging om zich daar te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. Het olympisch kwalificatietoernooi zou dit voorjaar ook in de Japanse stad worden gehouden, maar moest al een paar keer verschoven worden als gevolg van de coronapandemie en twijfels over de veiligheidsprotocollen die de Japanners hadden opgesteld.

De mondiale zwemfederatie FINA heeft nu besloten om het kwalificatietoernooi buiten Japan te houden, van 10 tot en met 13 juni in de Spaanse stad Barcelona. De 22-jarige tweeling De Brouwer moet daar op de geschoonde lijst in de top 7 eindigen om zich te plaatsen voor de Spelen.

De schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn vliegen binnenkort wel naar Tokio voor een World Cup die ook geldt als OKT. Jansen en Van Duijn hebben zich beiden individueel geplaatst voor de Spelen, maar ze willen komende zomer ook als synchroonduo op de 3 meterplank in actie komen. Op het OKT, van 1 tot en met 6 mei, kunnen ze zich kwalificeren.