Tennisser Nadal overtuigend naar halve finales in Barcelona

Rafael Nadal staat in de halve finales van het tennistoernooi van Barcelona. De als eerste geplaatste Spanjaard had in zijn kwartfinale tegen de Brit Cameron Norrie twee sets nodig: 6-1 6-4.

Nadal, die het toernooi voor de twaalfde keer in zijn loopbaan kan winnen, neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen de Argentijn Diego Schwartzman of de Spanjaard Pablo CarreƱo Busta. In de andere halve finale staan de Italiaan Jannik Sinner en de Griek Stefanos Tsitsipas tegenover elkaar.

Bij het toernooi van Belgrado voldeed Novak Djokovic ook aan de verwachtingen. De Servische nummer 1 van de wereld zette in de kwartfinales zijn landgenoot Miomir Kecmanovic met 6-1 6-3 aan de kant. Djokovic speelt nu tegen de Rus Aslan Karatsev of de Italiaan Gianluca Mager.