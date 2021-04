Concurrente minder voor zussen Wevers in balkfinale bij EK

Titelverdedigster Larisa Iordache heeft zich afgemeld voor de toestelfinale op balk bij de Europese kampioenschappen turnen in Basel. Dat betekent dat de kansen voor Sanne Wevers op een tweede Europese titel stijgen. De Roemeense Iordache had in de kwalificaties de hoogste score (13,466) gevolgd door Wevers. De olympisch kampioene van Rio 2016 zette een score neer van 13,433.

Ook tweelingzus Lieke Wevers turnt in de balkfinale, die zondag om 13.00 uur begint. Zij was in de kwalificaties woensdag goed voor de vierde score: 13,400.

Sanne Wevers pakte in 2018 in Glasgow de Europese titel.