De Vries neemt met zege in Valencia leiding in Formule E

Nyck de Vries heeft zijn tweede overwinning geboekt in de Formule E. De 26-jarige Fries was de beste op het natte circuit van Valencia. De Mercedes-coureur, die in februari de openingsrace in Saudi-Arabië won, keerde daarmee terug aan kop van het WK-klassement.

De Vries had zich als derde gekwalificeerd, maar moest op de startopstelling vijf plaatsen naar achteren als straf voor het veroorzaken van een crash bij de vorige ePrix in Rome. Zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne pakte poleposition. Vandoorne moest echter vanaf de laatste plaats starten vanwege overtreding van het bandenreglement.

Als gevolg een regenbui ging de race van start achter de safetycar. Op de natte baan vonden heel wat botsingen en crashes plaats, waardoor de safetycar de race regelmatig moest neutraliseren. Heel wat coureurs kwamen in de slotfase in de problemen omdat de batterijen in hun bolides leeg raakten. De Vries had wel genoeg energie gespaard en passeerde in de laatste ronde de Portugese Formule E-kampioen António Félix Da Costa, die zonder stroom kwam te zitten. De Nederlander reed als eerste over de finish en vierde zijn tweede zege van het seizoen.

“Na een moeilijk weekeinde in Rome vechten we ons hier terug”, zei De Vries, die met 57 punten de leiding nam in het WK-klassement. “Het team heeft het perfect gedaan.”

De Britten Oliver Rowland en Alexander Sims werden respectievelijk als tweede en derde afgevlagd. Omdat ze niet genoeg energie over hadden in hun bolides, werden ze gediskwalificeerd. De Vries kreeg daarom op het podium gezelschap van de Zwitser Nico Müller en zijn teamgenoot Vandoorne, die zo een inhaalrace afsloot op de derde plaats. “Dit laat zien hoe gek de Formule E is”, aldus de Belg, die nu tweede staat in het WK met 48 punten. Robin Frijns eindigde in Valencia op de zesde plaats en reed de snelste ronde. De Limburger staat nu vierde met 43 punten.

Zondag is nog een race over het Circuit Ricardo Tormo in Valencia.