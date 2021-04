Formule 1 drie jaar langer op circuit van Suzuka

De Grote Prijs van Japan in de Formule 1 wordt nog zeker tot en met 2024 verreden op het circuit van Suzuka. De organisatie achter de hoogste autosportklasse meldde zaterdag de contractverlenging voor drie jaar. Het racecircuit ten zuidwesten van Nagoya werd in 1987 voor het eerst gebruikt voor een grand prix in de Formule 1. Liefst elf keer viel de beslissing in het WK in Suzuka, dat altijd in de slotfase van het seizoen op de kalender prijkt.

“Deze contractverlenging is onderdeel van onze betrokkenheid bij de groei van onze sport in AziĆ«”, zei Formule 1-directeur Stefano Domenicali. Japan heeft dit jaar met de pas 20-jarige Yuki Tsunoda voor het eerst sinds 2014 weer een coureur in de Formule 1.

Het circuit, het enige in de Formule 1 in de vorm van een acht, bestaat volgend jaar zestig jaar. Vanwege de coronapandemie werd er afgelopen jaar geen grand prix verreden. Dit jaar staat de race voor 10 oktober gepland.