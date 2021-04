Schaker Giri blijft kansrijk voor winst kandidatentoernooi

Schaker Anish Giri heeft in de twaalfde speelronde van het kandidatentoernooi opnieuw een overwinning geboekt. De Nederlandse grootmeester was in Jekaterinenburg met zwart de Amerikaan Fabiano Caruana de baas.

Door zijn zege kwam Giri op 7,5 punten en hij blijft daardoor kansrijk om het kandidatentoernooi te winnen. De winnaar van het kandidatentoernooi mag in november wereldkampioen Magnus Carlsen uitdagen. Er zijn nog twee speelronden te gaan in Rusland.

Giri neemt de leiding over van de Rus Ian Nepomniatsjtsji, die in de twaalfde ronde nog aantreedt tegen de Chinees Wang Hao. Nepomniatsjtsji kan op 8 punten komen.