Sportersvakbond EU Athletes: demonstratieverbod Spelen kan niet

Volgens de in de EU Athletes verzamelde belangenverenigingen ondermijnt het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de mensenrechten van sporters door het verbod op elke vorm van protest tijdens de Spelen van Tokio te handhaven. Het IOC liet afgelopen week weten dat het atleten bij de Olympische Spelen van Tokio komende zomer en de Winterspelen van Peking volgend jaar niet toestaat voor hun mening over bepaalde zaken uit te komen.

Het IOC hanteert daarbij regel 50 van het olympisch handvest die “elke vorm van politieke, religieuze of raciale propaganda” verbiedt. De olympische organisatie zegt dat uit een rondvraag via de atletencommissie bij ruim 3500 atleten was gebleken dat twee derde vindt dat de wedstrijden niet mogen worden aangegrepen voor demonstraties.

EU Athletes, waarin sporters en spelersvakbonden uit verschillende sporttakken zijn verzameld, vindt dat duizenden sporters zijn uitgesloten van onderzoek omdat dat alleen liep via atletencommissies van sportbonden. “We zijn zeer bezorgd over de beslissing van het IOC en vinden dat het consultatieproces en de regel 50 zelf in strijd zijn met de rechten van sporters”, liet EU Athletes weten. “Vrijheid van meningsuiting is een universeel erkend mensenrecht.”

Bezwaren tegen het verbod waren onder meer door de Black Lives Matterbeweging toegenomen. Sommige bazen van internationale sportbonden, zoals Sebastian Coe van World Athletics, lieten weten dat atleten hun standpunt altijd moeten kunnen uitdragen, ook tijdens de Spelen.