Tennisser Tsitsipas ook naar finale in Barcelona

De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas staat voor de tweede week op rij in de finale van een ATP-toernooi. De nummer 5 van de wereld won vorige week het masterstoernooi van Monte Carlo en kan zondag ook de titel pakken in Barcelona. Tsitsipas was in de halve finales te sterk voor het Italiaanse talent Jannik Sinner: 6-3 6-3.

De 22-jarige Griek neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van de tweede halve finale, die gaat tussen de Spanjaarden Rafael Nadal en Pablo CarreƱo Busta. Nadal was al elf keer de beste op het gravel in Barcelona.

Tsitsipas veroverde in Monte Carlo zijn eerste ATP-titel van dit seizoen en zijn zesde in totaal.