Tennissers Griekspoor en Van de Zandschulp missen hoofdtoernooi

Het is Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp in Estoril niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De twee beste Nederlandse tennissers verloren op het graveltoernooi in Portugal beiden in de eerste ronde van de kwalificaties.

Griekspoor (24) was met 6-1 6-3 kansloos tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz, Van de Zandschulp (25) moest in drie sets zijn meerdere erkennen in Pedro Martinez uit Spanje: 6-4 6-7 (4) 6-1. Van de Zandschulp stond sinds half maart aan de kant met een schouderblessure.