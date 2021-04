Tennissters Barty en Sabalenka strijden om titel in Stuttgart

Ashleigh Barty en Arina Sabalenka strijden zondag om de titel op het graveltoernooi van Stuttgart. Barty was in drie sets te sterk voor de Oekraïense Elina Svitolina (4-6 7-6 (5) 6-2), Sabalenka was snel klaar met Simona Halep uit Roemenië (6-3 6-2).

Barty, de nummer 1 van de wereld, luisterde haar 25e verjaardag op met een zwaarbevochten zege. Na winst van de spannende tweede set kwam ze in de derde set niet meer in de problemen. Na ruim twee uur benutte de Australische haar tweede matchpoint.

Sabalenka voorkwam later op de indoor gravelbaan een finale tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. Met indrukwekkend spel liet ze Halep in iets meer dan een uur kansloos. Ze maakte het met een lovegame af, met een ace.

Barty, die haar debuut maakt op het sterke toernooi van Stuttgart, kan haar derde titel van het seizoen veroveren. Ze was al de beste in Melbourne en Miami. De 22-jarige Sabalenka schreef dit seizoen het toernooi van Abu Dhabi op haar naam.

Barty en Sabalenka speelden in Miami tegen elkaar en dat duel werd in drie sets gewonnen door Barty. Het staat 3-3 in onderlinge duels.