Volleybalsters Sliedrecht weer landskampioen

De volleybalsters van Sliedrecht Sport zijn voor de zesde keer landskampioen geworden. De ploeg van trainer/coach Vera Koenen won ook het derde duel met Apollo 8 in de best-of-fiveserie om de titel met 3-0 (25-21 25-21 25-16).

De vrouwen van Sliedrecht veroverden in 2012, 2013, 2017, 2018 en 2019 ook al de landstitel. Het vorige seizoen werd afgesloten zonder kampioen als gevolg van de coronapandemie.

Apollo 8 veroverde begin deze maand de nationale beker. Het betekende voor de ploeg uit Borne de eerste hoofdprijs uit de clubhistorie. Sliedrecht, de bekerwinnaar van de voorgaande drie jaar, werd dit keer in de kwartfinales uitgeschakeld.

Bij de mannen valt de beslissing om het kampioenschap zondag, in het derde en laatste duel tussen Dynamo en Lycurgus in Apeldoorn. Dynamo trok de stand in de best-of-threeserie gelijk door in Groningen met 3-1 te winnen: 25-21 25-14 21-25 25-18. Lycurgus had woensdag in Apeldoorn het eerste duel gewonnen. De ploeg van coach Arjan Taaij werkte toen in de beslissende vijfde set twee matchpoints weg. Lycurgus versloeg Dynamo afgelopen zondag ook in de bekerfinale, die vanwege enkele coronagevallen bij de ploeg uit Apeldoorn bijna twee weken later plaatsvond dan gepland.