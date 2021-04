Barty pakt in Stuttgart derde titel van het seizoen

Tennisster Ashleigh Barty heeft in Stuttgart haar derde titel van het seizoen veroverd. De Australische nummer 1 van de wereld was in een merkwaardig duel met 3-6 6-0 6-3 te sterk voor Arina Sabalenka uit Wit-Rusland.

Sabalenka wist de eerste set met overtuigend spel naar zich toe te trekken, maar in de tweede set lukte er amper nog iets bij de 22-jarige nummer 7 van de wereld. Ze pakte daarin slechts tien punten en moest de set in 23 minuten met 6-0 aan Barty laten.

Sabalenka, die niet helemaal fris meer oogde en met een ingepakt bovenbeen speelde, verloor ook de eerste drie games van de beslissende set. Ze kwam nog terug tot 3-2, maar Barty gaf het niet meer weg. Ze maakte het na een uur en 47 minuten af op haar tweede wedstrijdpunt, na een misser van Sabalenka.

De 25-jarige Barty, die de Tsjechische Petra Kvitova opvolgt als winnares in Stuttgart, won dit jaar ook al de toernooien van Melbourne en Miami. Ze maakte haar debuut in Stuttgart. Ook in de kwartfinales en in de halve finales kwam ze terug van een set achterstand.