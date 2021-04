Beachvolleybalduo Keizer/Meppelink naar halve finales in Cancún

Beachvolleybalsters Sanne Keizer en Madelein Meppelink hebben bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Cancún in Mexico de halve finales bereikt. Het Nederlandse koppel versloeg in de kwartfinales het Amerikaanse tweetal Kelly Claes/Sarah Sponcil in twee sets: 21-18 21-17.

Keizer en Meppelink nemen het later zondag in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Braziliaanse Agatha en Duda en de Oostenrijkse beachvolleybalsters Katharina Schützenhöfer en Lena Plesiutschnig.

Stefan Boermans en Yorick de Groot misten een plaats in de halve finales. De Italianen Adrian Carambula en Enrico Rossi wonnen in twee sets: 21-16 21-15.

Ook Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde gingen in hun kwartfinale onderuit, tegen het koppel Alison Cerutti/Álvara Morais Filho. De Brazilianen hadden drie sets nodig: 18-21 21-15 15-11.