Drie Nederlandse koppels in kwartfinale beachvolleybal in Mexico

Bij het 4-sterren beachvolleybaltoernooi in Mexico hebben drie Nederlandse koppels zich geplaatst voor de kwartfinales. Sanne Keizer/Madelein Meppelink, Christiaan Varenhorst/Steven van de Velde en Stefan Boermans/Yorick de Groot brachten hun partij in de achtste finales tot een goed einde.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen strandden in de eerste tussenronde. Zij verloren in twee sets van Cherif Younousse en Ahmed Tijan uit Qatar: 21-17 21-16.

Ook Katja Stam en Raïsa Schoon zijn uitgeschakeld in Cancun. Het Nederlandse duo ging in de achtste finales na een spannend duel in drie sets onderuit tegen het Oostenrijkse koppel Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig: 23-21 19-21 16-14.

Keizer en Meppelink spelen zondagavond (Nederlandse tijd) tegen het Amerikaanse tweetal Kelly Claes/Sarah Sponcil. Varenhorst en Van de Velde komen uit tegen het Braziliaanse duo Alison Cerutti/Alvaro Morais Filho en Boermans en De Groot nemen het op tegen het Italiaanse koppel Adrian Carambula/Enrico Rossi.