Eerste klassiekerzege Pogacar in Luik-Bastenaken-Luik

De Sloveen Tadej Pogacar heeft Luik-Bastenaken-Luik gewonnen, de klassieker die het wielervoorjaar afsluit. De Tourwinnaar van UAE Team Emirates hield in de sprint van een kopgroep van vijf renners de Fransman Julian Alaphilippe net achter zich. Zijn landgenoot David Gaudu finishte als derde.

Voor Pogacar was het zijn eerste overwinning in een klassieker. Viervoudig winnaar Alejandro Valverde werd vierde. De Spanjaard deed dat op zijn 41e verjaardag. Bauke Mollema was de beste Nederlander op de achtste plaats. De Sloveen Primoz Roglic, de winnaar van vorig jaar, finishte kort achter hem.

De 107e editie van de Ardense koers kreeg een aantrekkelijke finale en met Pogacar een mooie winnaar. De Sloveen heeft op 22-jarige leeftijd al een imposante erelijst opgebouwd, met name met ritzeges in de Tour, Vuelta en kleinere rondes. Zijn hoogtepunt was afgelopen najaar zijn eindzege in de Ronde van Frankrijk. Zondag bleek dat ook het eendaagse werk hem ligt, al was zijn derde plaats in Luik vorig jaar al een signaal. “Ik houd echt van deze koers”, sprak hij na zijn winnende sprint, vanuit het wiel van Alaphilippe. “Het was een sterke groep. Ik wist dat ik het wiel van Julian moest volgen. Ik gaf hem de meeste kans.”

Pogacar en Alaphilippe waren voorop geraakt op de laatste klim, de Côte de la Roche-aux-Faucons, waar de Canadees Michael Woods als eerste de aanval koos. Dat deed hij nadat de Britse ploeg Ineos lange tijd de koers bepaald had. Met name de Britse Girowinnaar Tao Geoghegan Hart en zijn land- en ploeggenoot Adam Yates pijnigden de concurrentie.

Kort na de voorlaatste klim stuurde Ineos Richard Carapaz op avontuur. De Ecuadoraan kreeg tot een halve minuut voorsprong, maar werd op de slotklim bijgehaald door het groepje dat tot de finish bij elkaar bleef. Daar leek Valverde een wonderlijk hoofdstuk aan zijn toch al mooie carrière te kunnen toevoegen. Maar de Spanjaard, winnaar in 2006, 2008, 2015 en 2017 heeft niet meer de sprintkracht die hem meer dan 130 overwinningen bezorgde. De negentien jaar jongere Pogacar bleek te sterk. “Dit is weer een wielerdroom die uitkomt”, zei de jonge renner, die een rustperiode aankondigde. “En daarna ga ik toewerken naar de Tour de France.”