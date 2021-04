Koploper Utah Jazz verrassend onderuit in NBA

Utah Jazz heeft in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een verrassende nederlaag geïncasseerd. De koploper van de Western Conference ging in eigen hal onderuit tegen Minnesota Timberwolves, dat al is uitgeschakeld voor deelname aan de play-offs. De thuisclub verloor in Salt Lake City met 101-96.

Utah Jazz liet een snelle voorsprong van 17 punten glippen vanaf het tweede kwart. Bojan Bogdanovic, topscorer in het duel met 30 punten, kreeg in aanvallend opzicht te weinig steun van zijn ploeggenoten. Sterspeler Donovan Mitchell ontbrak wegens een enkelblessure. Voor de Jazz was het de vierde thuisnederlaag dit seizoen in dertig wedstrijden.

Bij de Timberwolves blonk Karl-Anthony Towns uit met 24 punten en 12 rebounds. Ook Anthony Edwards en D’Angelo Russell, beiden goed voor 23 punten, hadden een flink aandeel in de fraaie zege.

New York Knicks behaalde in eigen huis tegen Toronto Raptors de negende zege op rij: 120-103. Julius Randle was met 31 punten en 10 rebounds de gangmaker bij de thuisclub. Voor de Knicks is het de langste zegereeks in de NBA in acht jaar.

Titelverdediger Los Angeles Lakers verloor bij Dallas Mavericks: 108-93. Dwight Powell was de beste schutter bij de thuisclub met 25 punten. De Lakers staan op de vijfde plaats in de Western Conference, met de Mavericks op de zesde plek.