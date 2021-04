Nadal voor de twaalfde keer de beste in Barcelona

Rafael Nadal heeft voor de twaalfde keer het ATP-toernooi van Barcelona op zijn naam geschreven. De nummer 3 van de wereld was in de eindstrijd met 6-4 6-7 (6) 7-5 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas, de mondiale nummer 5.

Nadal overleefde in de derde set bij een 5-4-achterstand op zijn eigen service een wedstrijdpunt. De twintigvoudig grandslamkampioen kwam goed weg toen een bal van hem via de netband goed viel, waarna Tsitsipas even later in de rally in de fout ging.

De 34-jarige Nadal heeft nog nooit een finale verloren in Barcelona. Alleen in 2008 moest hij ook een set afstaan in de eindstrijd, tegen zijn landgenoot David Ferrer.

Voor Nadal is het zijn eerste titel sinds oktober van vorig jaar, toen hij de sterkste was op Roland Garros. Vorige week verloor de Spanjaard op het masterstoernooi van Monte Carlo nog in de kwartfinales van de Rus Andrej Roeblev.