Springruiter Kühner wint Dutch Masters

De Duitse springruiter Max Kühner heeft de Grote Prijs gewonnen bij de Dutch Masters in Den Bosch. De 47-jarige Duitser, die uitkomt voor Oostenrijk, was met Elektric Blue P in de finale met 32,52 seconden net iets sneller in de barrage dan de Braziliaan Marlon Modolo op VDL Edgar M (32,69). Willem Greve was met Carambole de beste Nederlander op de vijfde plaats.

Het is de eerste zege van Kühner op de Dutch Masters. Hij verdient met de zege 213.000 euro.

De hele wereldtop bij de springruiters maakte zijn opwachting op het paardensportevenement The Dutch Masters in Den Bosch. De Zwitsers Steve Guerdat en Martin Fuchs, de nummers 1 en 2 van de wereld, waren eveneens van de partij. Het paardensportevenement zou aanvankelijk vorige maand plaatsvinden, maar het werd net als vorig jaar van de kalender gehaald. De organisatie vond in 23 tot en met 25 april echter nieuwe data.