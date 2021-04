Talent Vollering wint wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik

Demi Vollering heeft opnieuw voor een Nederlandse overwinning gezorgd in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De 24-jarige renster van SD Worx won de sprint van een kopgroep van vijf rensters voor haar landgenote Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Van de vijf tot nu toe verreden vrouwenedities van de Ardenner klassieker zijn er nu vier gewonnen door Nederlandse rensters. Anna van der Breggen won de eerste twee. Daarna was Van Vleuten de beste, vorig jaar gevolgd door de Britse Lizzie Deignan.

Wereldkampioene Van der Breggen offerde haar kansen in de finale op voor haar ploeggenote Vollering, die eerder dit jaar al tweede was in de Brabantse Pijl en in de Amstel Gold Race alleen Marianne Vos voor zich moest dulden. Van der Breggen finishte na al haar beulswerk als vijfde. Vos volgde op ruim een minuut als zesde.

Op de La Redoute, de vijfde van zeven hellingen, slaagden drie rensters erin weg te rijden uit de groep favorieten. De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman, ook van SD Worx, was de aanstichter. De Deense Cecilie Uttrup Ludwig en de Nederlandse Lucinda Brand sloten aan.

Maar voor de laatste helling van de dag, de gevreesde Côte le la Roche-aux-Faucons, sloten de achtervolgsters weer aan. Daar, op 15 kilometer voor de finish, nam Van der Breggen het kopwerk op zich. De tweevoudig winnares in Luik werd afgelost door Moolman. De opdracht was Vos kwijt te raken, maar de kopvrouw van Jumbo-Visma klampte aan. Tot ze 150 meter onder de top toch brak. Op de top gaf Vos 10 seconden toe op een groep van zes, met drie rensters van SD Worx: Van der Breggen, Moolman en Vollering. Longo Borghini, Van Vleuten en de Poolse Kasia Niewiadoma sloten aan.

Nog één keer keerde Vos vooraan terug. Een aanval van Van Vleuten, op ruim 10 kilometer voor de finish, kostte haar definitief een plaats voorin. Van der Breggen zette zich op kop en loodste Vollering, op papier de snelste in de sprint, naar Luik waar de jonge renster – al derde in haar debuutjaar 2019 in Luik – het karwei professioneel afrondde.