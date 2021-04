Volleyballers Dynamo veroveren dertiende landstitel

De volleyballers van Draisma Dynamo hebben de landstitel veroverd. De ploeg uit Apeldoorn won in eigen huis het beslissende derde duel met Amysoft Lycurgus, nadat het zaterdag in Groningen de stand in de best-of-three serie gelijk had getrokken. Dynamo won in vier sets: 23-25 28-26 25-17 25-20.

Het is de dertiende landstitel voor Dynamo, dat al de recordhouder was. De laatste titel dateerde alweer van 2010. Vanwege coronabesmettingen bij Dynamo was de finale ingekort van een best-of-five naar maximaal drie wedstrijden.

Lycurgus versloeg Dynamo vorig week zondag wel in de uitgestelde bekerfinale. De ploeg uit Groningen deed dat voor het tweede jaar op rij. In de finale was Lycurgus toen in vier sets de sterkste.