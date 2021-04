Wevers-zussen op jacht naar medailles in balkfinale EK turnen

Voor Sanne en Lieke Wevers komen de Europese kampioenschappen turnen zondag tot een climax met een gezamenlijk optreden in de finale op het toestel balk. Nu nog bijgestaan door hun vader en coach Vincent Wevers gaat de 29-jarige tweeling op jacht naar medailles. Voor Sanne zou dat geen primeur zijn: ze was al de Europees kampioene van 2018 in Glasgow.

Voor het eerst staan ze samen in de finale van een EK of een WK. Sanne, de olympisch kampioene op balk van Rio 2016, kwalificeerde zich met de tweede score (13,433) achter de Roemeense Larisa Iordache, die zich zaterdag afmeldde voor de finale. De titelverdedigster belandde na haar succesvolle optreden in de kwalificaties in het ziekenhuis met mogelijk een nierontsteking.

Lieke Wevers was in de kwalificaties goed voor de vierde score: 13,400.

De finale begint om 13.00 uur met Sanne Wevers als eerste, zus Lieke komt als vijfde van acht turnsters in actie.