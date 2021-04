Wood eerste Nieuw-Zeelander met hattrick in Premier League

Chris Wood heeft als eerste Nieuw-Zeelandse voetballer een hattrick gemaakt in de Premier League. De 29-jarige spits van Burnley maakte in de eerste helft van de uitwedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers drie doelpunten. Op aangeven van Wood kwam Ashley Westwood in de slotfase ook nog tot scoren: 0-4.

Voor het eerst sinds 1965 won Burnley een uitwedstrijd op het hoogste Engelse voetbalniveau met vier doelpunten verschil. Vooral dankzij Wood nam Burnley, waarbij Erik Pieters de hele wedstrijd op de bank bleef, afstand van de degradatiezone. De ploeg van manager Sean Dyche staat nu 9 punten boven de streep.

Sheffield United is al gedegradeerd uit de hoogste afdeling van het Engelse voetbal. West Bromwich Albion en Fulham moeten ook vrezen voor degradatie. Het verschil tussen Fulham, dat net onder de streep op de achttiende plaats staat, en het als zeventiende geklasseerde Brighton & Hove Albion bedraagt 7 punten.