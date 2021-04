Zeilers Badloe en De Geus verstevigen leidende positie WK

De Nederlandse zeilers Kiran Badloe en Lilian de Geus hebben op de tweede dag van de WK in Spanje hun leidende positie verstevigd. Badloe, de wereldkampioen van 2019 en 2020, kwam in de drie races van zondag voor de kust van Cádiz respectievelijk als derde, eerste en tweede over de finish. De Geus werd vierde, eerste en tweede.

Badloe heeft aan kop van het klassement 9 punten voorsprong op de Italiaan Mattia Camboni en Yoav Cohen uit Israël. De 26-jarige zeiler, die vorige maand al de Europese titel pakte, was de strijd om de mondiale titel zaterdag begonnen met een eerste, derde en elfde plek.

De 29-jarige De Geus, die eveneens haar wereldtitel verdedigt, heeft 6 punten voorsprong op Katy Spychakov uit Israël en de Poolse Zofia Noceti-Klepacka. Europees kampioene Charline Picon uit Frankrijk zakte naar plek vier, met 7 punten achterstand op de Nederlandse. De WK in Cádiz eindigden dinsdag. Badloe en De Geus zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Japan, waar ze als favorieten voor het goud naartoe gaan.